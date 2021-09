Atomic Tangerine Basket Case Burgundy Big Dip O‘Ruby Blast-Off Bronze Boiling Point Berry Brink Pink Burnt Umber Coral Fever Defective Fuchsia English Red English Vermillion English Violet English Wreck Hot Magenta Inflamed Ochre Lava Livid Madder Lake Malfunctioning Claret Maximum Purple Maximum Red Maximum Red Purple Maximum Soggy Red Purple Neon Carrot Parched Scarlet Piggy Pink Purple Blister Rebecca Purple Red Orange (Crayola) Red Orange (Color Wheel) Red Orange (Collapse) Red Violet (Crayola) Red Violet (Color Wheel) Red Violet (Catastrophe) Rose Madder Sapped Cherry Struggling Sienna Super Pink Sweating Brick Swollen Cerise Tearful Puce Venetian Red Violet Red Veruca Salt Red Vivid Burgundy Vivid Tangerine Vivid Violet Vivid Veruca Salt Vermilion Volt Vulcanic Veruca Salt Volt Zomp Zapped

1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51: Pantone color shades

2, 5, 8, 9, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 52: My heat intolerance

44, 48, 50: It isn’t even that hot in the UK and it’s virtually autumn/fall anyway but I still can’t function when temperatures rise above 22°/71.6°