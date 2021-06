Andrew Cuomo: Intimidate, Inoculate, Incriminate

Hamlet: Be, Not Be, Wonder

Lil Nas X: Yee, Haw, Satan-Worship

Ted Bundy: Marry, Fuck, Kill

Barack Obama: Wright, Right, Write

Kanye West: Yeet, Tweet, Repeat

Abraham Lincoln: Live, Free, Die

Hilaria Baldwin: Hablar, Hacer Ejercicio, Apologize

Alexander Hamilton: Draft, Duel, Rap

Michelle Obama: Become, Go High, Go Home

Melania Trump: Become, Go High, Go Home

Queen Elizabeth II: Tea, Tipple, Tarry

Olivia Jade: Vlog, Row, Backtrack

Dick Cheney: Eat, Shoot, Leave

Elon Musk: Beep, Boop, 10100011

Armie Hammer: Love, Prey, Eat